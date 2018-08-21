Американец выиграл сотни тысяч долларов и утаил это от жены

Житель американского штата Миссури несколько дней не рассказывал жене о крупном выигрыше в лотерею. Об этом сообщает UPI.

Роберт Бек (Robert Beck) получил джекпот — 352 тысячи долларов (24 миллиона рублей). Узнав о победе, он ничего не сказал супруге. "Я выжидал, чтобы сделать ей сюрприз", — объяснил мужчина.

На четвертый день он пришел к жене с букетом роз и большим плакатом про выигрыш. "Я очень эмоционально реагирую, когда случается что-то неожиданное. Я из тех, кто может пустить слезу. Но в данном случае это были слезы счастья", — рассказала она.

Бек заявил, что планирует отдать часть выигранных денег дочери. Кроме того, он подумывает о пожертвовании для детской исследовательской больницы Сент-Джуд, которая специализируется на лечении рака у детей, передает lenta.ru.