Илон Маск удалил свой "Instagram"

"Инстаграм" Илона Маска, на который было подписано более 8 млн человек, был удалён. Судя по всему, это связано со скандалом с певицей Азилией Бэнкс, передаёт Business Insider.

На удалённый аккаунт предпринимателя СМИ и пользователи обратили внимание несколько часов назад. Журналисты полагают, что Маск удалил свой профиль из-за скандала с американской певицей Азилией Бэнкс. Ранее медиа сообщали, что Бэнкс была в гостях у Маска и его нынешней девушки Граймс и между ними произошла ссора, пишет life.ru.

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Точные подробности перепалки неизвестны, однако после конфликта Бэнкс опубликовала у себя в "инстаграме" несколько "сториз" на тему. Девушка рассказала, что Маск вёл себя неподобающе и предлагал устроить секс втроём. Также Азилия раскритиковала его подругу певицу Граймс, назвав её "наркоманкой в грязных кроссовках".

Около восьми часов назад Бэнкс выложила у себя в "сториз" сообщение для Илона Маска с просьбой дать ей свой номер телефона. Вероятно, примерно в то же время или позже миллиардер удалил свой аккаунт. По версии таблоидов, из-за скандала Илон Маск и Граймс перестали встречаться: певица и предприниматель отписались друг от друга в "Твиттере".