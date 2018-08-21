Трое итальянцев, которые считались пропавшими без вести в результате сильного паводка в южноитальянской области Калабрия, живы, они не пострадали, сообщили местные власти.
В понедельник в калабрийском национальном парке Поллино на экскурсии находилось две туристических группы общей численностью около 40 человек. Вследствие ливневых дождей уровень протекающей по парку горной реки Раганелло внезапно резко поднялся, многих туристов смыло бурным водным потоком. На место ЧП прибыли пожарные, сотрудники службы Гражданской обороны (ГО) и карабинеры, которым удалось спасти около 20 человек, пишет РИА Новости.
По информации руководителя региональной службы ГО Калабрии Карло Танси, жертвами стихии стали десять человек. Еще 15 человек были ранены, 11 из них в настоящее время госпитализированы.
"На 99,9% мы уверены, что пропавших без вести среди людей, находившихся в зоне Раганелло, больше нет", — заявил министр по охране окружающей среды Италии Серджо Коста, который во вторник прибыл на место ЧП.
Ранее во вторник в службе ГО Калабрии РИА Новости сообщили, что данных о погибших в результате паводка россиянах у спасателей нет. В префектуре провинции Козенца РИА Новости сказали, что в списке туристов, получивших ранения и находящихся в настоящее время в больницах Калабрии, граждан РФ также нет.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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