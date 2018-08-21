Instagram добавит чужие посты в вашу ленту

Instagram заявил, что начинает отображать посты других пользователей в ленте. Тем самым соцсеть предложит пользователю расширить количество своих подписок.

Рекомендованные посты будут появляться между обычными подписками и представлять из себя релевантные для каждого пользователя публикации. Например, фото друзей, интересные события, трендовые видео и прочее. На данный момент рекомендованные публикации находятся на специальной вкладке в приложении. Instagram заявил, что функция находится в процессе тестирования, передает life.ru.

"Теперь с рекомендованными публикациями вы сможете увидеть ещё больше постов, которые нравятся нашему сообществу", — говорится в сообщении компании. По словам Instagram, функция станет общедоступной в ближайшие недели.