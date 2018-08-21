Лена из "Ранеток" заявила, что была содержанкой

Бывшая участница группы "Ранетки" 29-летняя Лена Третьякова заявила, что в 20 лет была содержанкой. Отношения с обеспеченным мужчиной, по её словам, продлились около двух месяцев.

— Настоящий союз с абьюзером. В конце концов, на отдыхе, где я окончательно поняла, что перепутала симпатию к мужчине с симпатией к человеку, я предложила дружить. На словах согласились, но на деле дружить не захотели, — написала она на своей странице в Instagram.

После совместного отдыха ей прислали с водителем вещи, а поддерживать отказались даже самые близкие.

— Больше всего меня тогда поразило, что все наперебой, даже моя мама (мама, прости), уверяли меня, что я последняя идиотка. "Такого мужика упустила, жила бы себе в шоколаде, любовь — она потом придёт", — заявила она.

Причём бывшая "ранетка" призналась, что знает многих, кто готов так жить. Сама же заявляет, что готова жить только в любви. А деньги готова зарабатывать сама, сообщает life.ru.