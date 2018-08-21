Ученые: Контактные линзы убивают Мировой океан и почву

Американское химическое общество опубликовало доклад, согласно которому 45 млн американцев ежегодно смывают в канализацию до десяти тонн контактных линз.

Мелкие кусочки пластика, которые со сточными водами попадают в реки и океан, позднее формируют более крупные объекты, а токсичный пластик часто попадает в органы пищеварения обитателей моря — от рыб до тюленей, пишет life.ru.

Учёные выяснили, что почти 3 млрд контактных линз, используемых каждый год в США, могут отравить прибрежную экосистему и повлиять на численность популяции отдельных видов живых организмов, добавляя хлопот экологическим службам. При этом учёные выяснили, что часть пластиковых линз, выделяющих токсичные вещества при попадании в почву, способны отравлять почву и водоемы ещё до попадания в океан, что наносит прямой ущерб здоровью людей и животных.