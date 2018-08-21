В Турции снова предложили отменить систему "все включено"

Предприниматели Турции рассматривают возможность отказаться от туристической системы "всё включено", которая не приносит им желаемой прибыли. О данной инициативе пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам владельцев гостиниц, система all inclusive для них убыточна, поскольку привлекает туристов, интересующихся исключительно безграничной едой, напитками и бесплатными развлечениями на территории отелей. Развитию отрасли в стране она также не способствует, считают бизнесмены. В частности, отмечается, что приезжающие на "всё включено" стали меньше покупать аутентичные турецкие продукты и заказывать блюда из национальной кухни, пишет life.ru.

Согласно новой стратегии развития туризма, Турция нацелена на туристов, которые готовы тратить за поездку не менее 1 тысячи долларов. В Минкультуры республики также заявили, что больше не стремятся к привлечению большего числа отдыхающих, а хотят увеличить доход от туризма.