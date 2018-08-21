Назван лучший клип года по версии MTV

В Нью-Йорке назвали лучший музыкальный клип года по версии премии MTV Video Music Awards. Таковым признано видео на песню Камилы Кабельо Havana. Её исполнительница записала вместе с хип-хоп-артистом Янгом Тагом.

21-летняя исполнительница была также представлена в четырёх других номинациях. Награды она удостоилась ещё и в категории "Лучший артист года", пишет life.ru.

Лидером же по числу номинаций стала американская рэп-исполнительница Карди Би. Она получила награду в трёх из 12 категорий, в которых была представлена с клипом к песне Finesse.

Премия MTV Video Music Awards вручается телеканалом MTV с 1984 года. Награды с этого конкурса являются одними из самых престижных в мире.