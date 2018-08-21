Facebook ускорит работу аппарата МРТ с помощью искусственного интеллекта

Компания Facebook запустила проект совместно с медицинским факультетом Нью-Йоркского университета. Учёные ускорят работу аппарата МРТ с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Business Insider.

Совершенствованием аппарата займётся отдел искусственного интеллекта компании. Рассчитывается, что после интеграции цифровой технологии сканирование будет происходить в 10 раз быстрее, пишет life.ru.

Представители Facebook допускают, что проект не станет успешным. При ускоренной работе аппарат может собрать недостаточно данных о сканируемом органе, а искусственный интеллект может неточно дополнить неотсканированные участки.

Компания отметила, что в этом проекте не будут использоваться собранные данные пользователей. Ранее вокруг соцсети произошёл скандал: издание CNBC сообщило, что Facebook договаривалась об обмене данными с больницами.