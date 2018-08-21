В Паланке откроют КПП для пешеходов

Через несколько месяцев на пограничном пункте Паланка установят пешеходный контрольно-пропускной пункт (КПП) для людей, пересекающих границу пешком или на велосипеде. Проект такого КПП реализуется программой ПРООН, и финансируется Евросоюзом.

Как сообщил "ИНФОТАГ" менеджер проекта Адриан Беженару, решение построить КПП вызвано тем, что около 400 жителей Паланки, которые держат земли в регионе Одесса-Рени, вынуждены проходить через пограничный контроль несколько часов, в основном, из-за очереди.



"С самого начала реализации проекта были учтены потребности жителей Паланки. Было решено, что в будущем для них необходимо зарезервировать отдельный пункт пересечения границы. Благодаря этому проекту мы стараемся принести конкретные выгоды населению РМ, а также гражданам Украины", - сказал он.



В новом КПП процедура контроля будет намного быстрее и займет не более 7-8 минут.



Руководитель отдела сотрудничества Делегации ЕС в РМ Анеил Сингх подчеркнул, что поддержка проекта со стороны Евросоюза будет способствовать устойчивому экономическому развитию региона, что означает улучшение условий жизни местного населения.



"Строительство КПП в соответствии со стандартами ЕС стабилизирует экономику, содействуя более эффективной торговле", - отметил он.



Строительство нового КПП на площади 2,6 га включает в себя современное административное здание с более 30 офисами для пограничников Молдовы и Украины, помещения для контроля автомобилей и грузовиков.



Бюджет на строительные работы составляет около 6,18 млн. евро, из которых 4,5 млн. евро предоставлены ЕС и 1,68 млн. евро - правительством Молдовы.