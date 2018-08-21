СМИ: в Мозамбике вводят налог для журналистов

В Мозамбике с завтрашнего дня, 22 августа, вступают в силу новые правила, предусматривающие оплату журналистам за поездку в эту страну. Как сообщает издание КоммерсантЪ, зарубежные журналисты должны будут платить 2 500 долл. за аккредитацию на разовую одну поездку в страну или 8 300 долл. за год работы в стране.

Местным же фрилансерам для выпуска журналистских материалов придется платить по 500 долл. в год. Местные журналисты, работающие на зарубежные медиа, будут обязаны выплачивать государству 3 500 долл. в обмен на годовую аккредитацию, пишет Корреспондент.

"Облагаться новым налогом будут и сами СМИ. Так, мозамбикские издательства будут обязаны платить от 34,5 тысяч до 69 тысяч долларов в год, а национальные радиостанции - главный источник новостей для населения - около 35 тысяч долларов", – пишет издание.