В Гагаузии ребенка не примут в школу без прививки от кори

В Гагаузии ни одного ребенка не примут в школу без справки о вакцине от кори. Решение приняли на заседании экстренной комиссии в Комрате.

Для предотвращения роста числа заболевших, с родителями, которые выступают против иммунизации детей, местные власти и семейные врачи проведут беседу.



"Мы будем проводить информационную кампанию, привлечем и полицию. Людей будем убеждать в необходимости этих прививок", - сказал заместитель башкана АТО Гагаузия Вадим Чебан.



Госсекретарь миздрава Алена Сербуленко заверила людей о безопасности вакцины. Кроме того, она сообщила, что в Чадыр-Лунге, где зарегистрировано самое большое число заболевших корью, могут объявить красный уровень опасности распространения инфекции.



"В национальных масштабах мы говорим об оранжевом уровне, а на региональном уровне, в Гагаузии этот код нужно пересмотреть, так как речь идет о пяти заболевших на миллион человек. В регионе только 75% людей с прививками", - отметил госсекретарь Минздрава Алена Сербуленко.



Для детей, которые пропустили один из трех этапов вакцинации, в год, семь или 15 лет, будет установлен индивидуальный план. Каждого ребенка протестируют, чтобы определить необходимую дозу вакцины.



