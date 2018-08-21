Адвокаты Вячеслава Платона отрицают любую связь своего клиента с Людмилой Козловской

Адвокаты Вячеслава Платона, которого называют рейдером №1 в СНГ, отрицают любую связь своего клиента с президентом фонда "Открытый диалог" Людмилой Козловской. Они настаивает, что Платон никогда не пользовался услугами неправительственной организации, которой руководит выдворенная из ЕС украинка, обвиняемая в сотрудничестве российскими спецслужбами. Между тем веские доказательства существования связи между Платоном и Козловской приводят в журналистских расследованиях портал zeppelin.md.

Портал zeppelin.md опубликовал результаты журналистского расследования, доказывающего, что члены семьи и приближенные Платона летали по авиабилетам, которые покупал "Открытый диалог". В частности, в ноябре 2016 года координатор фонда Рафаль Матушек переслал со своей электронной почты два авиабилета на рейсы Одесса-Минск и Минск-Санкт-Петербург для сыновей Вячеслава Платона. А двумя днями ранее в этого же адреса пришел посадочный талон на рейсы Бухарест-Франкфурт и Франкфурт-Варшава для жены Платона Светланы. Билеты выслали и для одного из адвокатов Платона Эдуарда Руденко.

В начале августа zeppelin.md опубликовал аудиозапись, на которой Вячеслав Платон говорит своим адвокатам, что хотел обанкротить и парализовать финансовую систему Молдовы.

Журналисты подчеркивают, что аудиозапись прошла экспертизу, которая подтвердила - голос на ней принадлежит Платону. Между тем адвокат Платона продолжает настаивать, что таких заявлений не было.

В то же время адвокат приводит аргументы в пользу безобидности сделанных заявлений.

Вячеслав Платон отбывает наказание за мошенничество, отмывание денег и коррупцию. В апреле прошлого года он получил 18 лет лишения свободы по делу о махинациях в Банка де Экономий, а в конце 2017-го - еще 12 лет по делу об ущербе страховым компаниям.