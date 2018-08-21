Павел Филип: Должностным лицам, ответственным за распространение вспышки кори, грозят санкции

Число пациентов с подозрением на корь за минувшие сутки увеличилось с 86 до 113. Подтвержденных случаев 56. Большинство из них зарегистрировали в Чадыр-Лунге, Тараклии, Кагуле и Ниспоренах. Должностным лицам, ответственным за распространение вспышки кори, грозят санкции. Об этом заявил премьер Павел Филип.

"Я не ставил цель кого-то наказать, для меня главное, чтобы проблема была решена. Расследование доведем до конца, и если установим, что кто-нибудь сделал недостаточно хорошо свою работу, он будет наказан", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Вспышку кори зарегистрировали в баптистском лагере в Унгенском районе, который работал без авторизации. Заведено уголовное дело.





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