На трассе Одесса-Киев автомобиль полиции сбил насмерть пешехода

На трассе Одессе-Киев произошла смертельная авария с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции во вторник, 21 августа.

Отмечается, что ДТП произошло еще в ночь на 19 августа.

"Водитель служебного автомобиля полиции Mitsubishi совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте – он пересекал проезжую часть слева направо, внезапно перепрыгнув через бетонное барьерное ограждение. В результате происшествия пешеход от полученных травм погиб", – говорится в сообщении.

При этом не указано, где именно произошла авария.

Материалы ДТП оформлены следователем. Обстоятельства происшествия будут устанавливаться, передает Корреспондент.