В столичный центрах семейных врачей выстроились очереди на прививку от кори

В столичных центрах семейных врачей перед процедурными кабинетами столпотворение. Родители ведут детей на прививку от кори. Стремительное распространение болезни в ряде регионов не на шутку обеспокоило.

Прививка от кори входит в программу обязательной вакцинации. Делают ее бесплатно.



Врачи отмечают рост доверия родителей к иммунизации детей.



"К нам стали чаще приходить родители, у которых раньше были сомнения о необходимости иммунизации. Для прохождения прививки, дети должны быть здоровы, в частности в норме должен быть уровень гемоглабина", - сказала семейный врач Оливия Кирондэ.



Одна вакцина от кори обходится государству в 45 леев, а курс лечения - от двух до семи тысяч леев.





