В столичных центрах семейных врачей перед процедурными кабинетами столпотворение. Родители ведут детей на прививку от кори. Стремительное распространение болезни в ряде регионов не на шутку обеспокоило.
Прививка от кори входит в программу обязательной вакцинации. Делают ее бесплатно.
Врачи отмечают рост доверия родителей к иммунизации детей.
"К нам стали чаще приходить родители, у которых раньше были сомнения о необходимости иммунизации. Для прохождения прививки, дети должны быть здоровы, в частности в норме должен быть уровень гемоглабина", - сказала семейный врач Оливия Кирондэ.
Одна вакцина от кори обходится государству в 45 леев, а курс лечения - от двух до семи тысяч леев.
Комментарии
- Павел Филип: Должностным лицам, ответственным за распространение вспышки кори, грозят санкции
- Адвокаты Вячеслава Платона отрицают любую связь своего клиента с Людмилой Козловской
- В Гагаузии ребенка не примут в школу без прививки от кори
- В Паланке откроют КПП для пешеходов
- Троллейбусному парку на Чеканах выписали штрафы за нарушения эксплуатации транспорта
- Экс-глава Комиссии общественного контроля при президенте: На протесте будут провокации!
- Число пациентов с подозрением на корь увеличилось до 113 человек
- В Кишиневе обновляют дорожную разметку на пешеходных переходах
- Кабмин утвердил проект на строительство "Arenа Chişinău"
- Правительсво намерено изменить методику зачисления детей в первый класс
- В Брюсселе почтили память жертв терроризма
- Малазиец вырвался из пасти аллигатора и доехал до больницы на мотоцикле
- Мужчина покорил огромную волну на надувном матрасе
- В столичный центрах семейных врачей выстроились очереди на прививку от кори
- На трассе Одесса-Киев автомобиль полиции сбил насмерть пешехода
- Упавшая за борт пассажирка лайнера рассказала, как выживала 10 часов в воде
- Обвал моста в Генуе: инженер предупреждал о рисках еще 40 лет назад
- Составлен список самых необычных услуг в отелях
- Прививки необходимы: врачи призывают родителей не отказываться от вакцинации детей
- В конце августа бюджетников ждет мини-отпуск в девять дней
- В Германии правительство узаконило третий пол
- Полковник в запасе СИБа: Есть признаки того, что готовится захват власти в Молдове
- В Киеве открыли кафе с обнаженными официантами
- Смотреть надо не на волчок: актер объяснил, что произошло в финале фильма "Начало"
- Прохожие спасли из ливневого стока младенца, чья шея была обмотана пуповиной
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Выгодно покупать валюту.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Будьте осторожны с компьютером.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Выгодно продавать валюту.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com