Мужчина покорил огромную волну на надувном матрасе

Американец, отдыхавший на побережье Южной Калифорнии стал звездой. Мужчина смог справиться с разбушевавшейся стихией на надувном матрасе. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел на пляже в округе Ориндж и попал на видео. Ролик сняли очевидцы, сопровождая съемку возгласами и аплодисментами, пишет Корреспондент.

На кадрах видно, как мужчина покоряет большую волну на надувном матрасе, а серферов на досках сносит водным потоком.

Туристы, снявшие ролик, не удержались и закричали "о Боже". Любителей покорять океан предупреждали о 3-4 метровых в этом районе.