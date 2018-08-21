Малазиец вырвался из пасти аллигатора и доехал до больницы на мотоцикле

Рыбак из Малайзии 42-летний Хамид Мохд Исмаил стал жертвой нападения крокодила. Рептилия выскочила на него из воды, когда мужчина пришел утром порыбачить на берег. Об инциденте сообщили в Bernama.

Чудом мужчине удалось вырваться из пасти аллигатора, но хищник оставил серьезные раны на лице и груди человека, пишет Корреспондент. Мохд Исмаил истекал кровью и в шоковом состоянии сел на свой мотоцикл и поехал в больницу. Мужчина потерял сознание от потери крови сразу же, как ступил на порог медицинского заведения. Рыбак жив, но слаб и находится в состоянии шока.

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