В Брюсселе почтили память жертв терроризма

Память погибших при терактах почтили во вторник в Брюсселе в рамках международного дня памяти жертв терроризма, который был учрежден ООН в 2017 год.

В церемонии участвовали несколько пострадавших в результате терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе, родственники погибших, члены парламентской комиссии по расследованию терактов и комиссии по финансовой помощи жертвам преднамеренных актов насилия, а также представители ассоциаций по оказанию помощи пострадавшим V-Europe и Support Europe, представители институтов ЕС, передает РИА Новости.

Он возложили цветы и венки к стеле в память жертв терактов, установленной в "европейском" квартале Брюсселя.

Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов в Брюсселе погибли 32 человека.







