Монеточка выпустила новый клип в стиле фильма "Брат"

Новый клип Монеточки "90" появился на Youtube. Ролик снят в стиле фильма "Брат" режиссером Михаилом Идовым, участвовавшем в создании сценария фильма "Лето".

Идов признался, что песня "90" — его любимая из альбома певицы "Раскраски для взрослых". Именно поэтому он с большим удовольствием взялся за эту работу. Он не только написал сценарий для клипа, но и снял его, передает 360tv.

Видео исполнено в стиле 90-х годов. В нем воссоздали сцены из фильма Алексея Балабанова "Брат". Помимо Монеточки, там можно увидеть Гречку, Татьяну Буланову, Евгения Федорова, Мистера Малого и кинокритика Станислава Зельвенского.