Урожай молдавских яблок проверят на наличие пестицидов

Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) начали забор проб в яблоневых садах, чтобы определить содержание пестицидов в фруктах.

Инспекторы Районного управления НАБПП в Единец осуществили забор свежих яблок из садов, площадью 50 га, которые расположены недалеко от города Единец. Образцы были отправлены в лаборатории для определения содержания пестицидов, передает Молдпрес.

По данным НАБПП, в этом году планируется собрать около 300 проб фруктов и 250 проб овощей. До настоящего времени собрано 109 проб овощей для определения содержания нитратов и 154 пробы фруктов на анализ содержания пестицидов.

В результате проверок обнаружены 23 пробы, не соответствующие национальным и международным требованиям. В 20 случаях было зарегистрировано превышение допустимого содержания нитратов, а в остальных трех случаях был превышен уровень пестицидов. В итоге, предприняты меры по недопущению попадания данных продуктов на рынок.