Живую вакцину против вируса Зика начали испытывать на людях

В США стартовали клинические испытания вакцины против вируса Зика. В эксперименте принимают участие 28 здоровых людей в возрасте от 18 до 50 лет. 20 их них получат экспериментальную вакцину, а 8 – плацебо.

Переносчиками вируса Зика являются комары, также известно о передаче вируса половым путем. Заболевание часто проходит незамеченным или же сопровождается гриппоподобными симптомами, которые не вызывают опасения. Наибольшую опасность инфицирование вирусом Зика представляет при беременности: дети, родившиеся у заразившихся матерей, появляются на свет с тяжелыми пороками развития, передает Вести.ru.

Особенностью испытываемой вакцины, которая пока называется rZIKV/D4Δ30-713, является то, что она содержит ослабленный, но все же живой вирус, вызывающий лихорадку денге, который экспрессирует поверхностные белки вируса Зика. Введение вакцины в организм приводит к развитию иммунного ответа.

В настоящее время не существует никаких вакцин против вируса Зика, хотя разработка нескольких препаратов сейчас ведется. Препарат, эффективность которого сейчас изучается, уже был успешно исследован на обезьянах. Предполагается, что клинические испытания продлятся не менее года.