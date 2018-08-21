Микрокопию "Моны Лизы" воссоздали с помощью бактерий

Группа ученых использовала генетически модифицированных бактерий для создания микрокопий портретов, включая "Мону Лизу", портреты Альберта Эйнштейна и Чарльза Дарвина. Для работы использовались штаммы кишечной палочки E. coli, которые обитают в кишечнике многих животных и иногда могут вызывать отравления, сообщает Daily Mail.

В ходе модификации к клеткам подсадили протеородопсин (белок, реагирующий на свет) и небольшой жгутик, чтобы бактерии быстрее двигались в освещенной зоне, пишет moya-planeta.

Если такой портрет подвергнуть воздействию света, то бактерии начинают быстрее двигаться и светиться в освещенной зоне, создавая негатив. Для его формирования требуется примерно четыре минуты.

Роберто ди Леонардо, работавший над проектом, объясняет: "Эта работа имеет практическое значение: с помощью света мы можем создавать структуры из бактерий и использовать их как микросенсоры для биомедицины".