На Ботанике автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Очередной опасный инцидент на дороге произошел на улице Гренобля столичного сектора Ботаника. Видео было снято очевидцем и опубликовано в группе "Город без маршруток".

Рядом стоит и автомобиль, который, предположительно, совершил наезд. Женщина в момент съёмки подавала признаки жизни. Её окружили другие очевидцы аварии, которые оказывают пострадавшей первую помощь.

Каково состояние её здоровья на данный момент – неизвестно. Как справедливо заметили интернет-пользователи, разметка пешеходного перехода почти на 100% стёрта, и один лишь знак указывает, что на этом участке необходимо пропускать пешеходов, пишет aif.md.