Вспышка кори в Молдове: за один день число заболевших увеличилось в два раза

Только за один день количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось с 56 до 105, ещё 63 пациента находятся под наблюдением врачей с подозрением на инфекцию. Об этом во вторник, 21 августа сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья.

Напомним, ранее премьер-министр Павел Филип заявил, что всем должностным лицам, ответственным за распространение вспышки кори в стране, грозят санкции. "Я не ставил цель кого-то наказать, для меня главное, чтобы проблема была решена. Расследование доведем до конца, и если установим, что кто-нибудь сделал недостаточно хорошо свою работу, он будет наказан", - сказал премьер-министр Павел Филип. В то же время в Гагаузии, где зарегистрировано самое большое число заболевших корью, ни одного ребенка не примут в школу без справки о вакцине от кори. Решение приняли на заседании экстренной комиссии в Комрате. Госсекретарь миздрава Алена Сербуленко заверила людей о безопасности вакцины. Кроме того, она сообщила, что в Чадыр-Лунге, где зарегистрировано наибольшее число заболевших корью, могут объявить красный уровень опасности распространения инфекции. "В национальных масштабах мы говорим об оранжевом уровне, а на региональном уровне, в Гагаузии этот код нужно пересмотреть, так как речь идет о пяти заболевших на миллион человек. В регионе только 75% людей с прививками", - отметила госсекретарь Минздрава Алена Сербуленко. Для детей, которые пропустили один из трех этапов вакцинации, в год, семь или 15 лет, будет установлен индивидуальный план. Каждого ребенка протестируют, чтобы определить необходимую дозу вакцины.

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