В Швейцарии небольшое объединение New Swiss Cow (Новая швейцарская корова), которое консультирует около сотни местных молочных ферм, намерено переломить тенденцию к разведению крупных пород коров. Об этом во вторник, 21 августа, сообщает Bloomberg.
По данным этой ассоциации, за последние 50 лет в Швейцарии стремились разводить породы весом около 800 кг: считалось, что большие коровы дают больше молока. Почти половина из 537 тыс. коров Швейцарии представляют собой помесь двух пород - симментальской и американской красной голштинской, пишет Корреспондент со ссылкой на агентство.
По данным ассоциации производителей Swiss Milk, это скрещивание помогло увеличить примерно вдвое среднегодовой надой на одно животное - до 7400 л молока.
Однако New Swiss Cow утверждают, что неправильно считать, будто такой скот экономически эффективен. Ему нужно больше места в стойлах, чем породам, растущим до 500-600 кг, больше корма и воды, а также чаще нужна ветеринарная помощь, указывает представитель объединения Майкл Шварценбергер. Животные весом от 500 до 600 кг в год могут давать больше 6-7 тыс. литров молока с заметно меньшими затратами, утверждают представители группы.
Кроме экономики, есть еще одна причина, по которой разведения более мелких пород коров может быть экономически выгодно. Небольшим коровам проще добираться до высокогорных пастбищ, пояснила изданию Сандра Хелфенштайн, пресс-секретарь Швейцарского союза фермеров (объединяет около 50 тыс. селянских хозяйств в конфедерации).
Лето 2018 года было засушливым в Восточной Швейцарии и Германии, отмечает агентство. Фермеры были вынуждены раньше вернуть с летнего выпаса свои стада, так как животным не хватало корма. Несмотря на то, что три четверти Швейцарии покрыты пастбищами, фермеры все равно закупают концентрированные корма для животных, чтобы достичь высоких показателей, добавила Хелфенштайн.
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