В Кишиневе прошло заседание представителей высшего административного корпуса сектора госсобственности

Доходы всего четырех из примерно двухсот государственных предприятий ежегодно превышает десять процентов. Доходы остальных едва достигают одного процента. О необходимости повышать эффективность работы в этом секторе говорил директор Агентства государственной собственности Владимир Балдович на встрече с главами госкомпаний.

"Никому не позволено плохое управление государственной собственностью. Страна изменит отношение и потребует у всех, кто работает в государственном секторе, большей ответственности", - сказал глава Агентства госсобственности Владимир Балдович.



По словам Владимира Балдовича, виной всему неправильное управление компаниями. В то же время руководство госпредприятий просит помощи экспертов Агентства.



"Необходимо изучить все проблемы, вникнуть в их суть, что, я уверен, сделают в Агентстве госсобственности. Мы начали затягивать пояса, снижать до минимума расходы во всех областях", - отметил глава ЖДМ Юрий Топалэ.



"Экспертная помощь Агентства госсобственности необходима. Нужно внедрять квалифицированный менеджмент. Необходимо что-то менять", - сказал глава АО "Termoelectrica" Вячеслав Ени.



Многие компании из-за неграмотного управления выставили на продажу. В том числе и Кишиневский стекольный завод.



"Нам нужно расширять возможности предприятия. Сейчас мы работаем на все сто процентом, но этого не хватает, чтобы удовлетворить спрос. А чтобы увеличить Для того, чтобы увеличить нашу производственную мощность, нужны инвестиции", - отметил директор столичного стекольного завода Ион Ковриг.



Агентство госсобственности на данном этапе приватизации выставило на продажу компании и недвижимость стоимостью свыше 1,57 миллиарда леев.



