Организаторы протестов 26 августа в Кишиневе не могут поделить Площадь Великого Национального Собрания

Организаторы протестов 26 августа не могут поделить Площадь Великого Национального Собрания.

Ряд общественных организаций и политических формирований не смогли договориться, у кого есть законное право организовать массовые манифестации на Площади Великого Национального Собрания 26 августа. Последнее заседание, проведенное муниципалитетом с участием всех сторон завершилось скандалом. Генеральные секретарь ПДС Ион Гросу настаивал, что ПВНС должна быть забронирована для протеста, объявленного несколькими правыми партиями. Хотя представители клуба автомобилистов, а также Ассоциация SALVGARDARE, Ассоциация” Credința Patriei” подали заявки в мэрию раньше ПДС, ППДП и ЛДПМ, сообщает kp.md.

Zugo.md пишет, что мэрия отдала приоритет Ассоциации SALVGARDARE, возглавляемой Маей Лагутой, совместно с представителями гражданского общества, которые выступают против повышения цен на топливо. В ответ представитель ПДС потребовал, чтобы на ПВНС были разделены зоны для каждого отдельного протеста в центре столицы. Это возмутило других участников заседания. Гражданские активисты Аурел Букуряну и Алексей Фролков обвинили ПДС и ППДП в том, что они пытаются дестабилизировать ситуацию любой ценой, и думают лишь о захвате власти. Оба считают, что на площадь могут прийти манифестанты с разными взглядами, и это может привести к столкновениям.

"Вы простых граждан просто ставите под удар. Вы не думаете о гражданах Республике Молдова", обвинил Фролков лидеров ПДС и ППДП.

Он добавил и то, что политические протесты никогда не заканчивались мирно.

"Тем более, если мы будем там стоять, мы будем против того, что там говорят. Мы здесь против, а там будем тем более против. Вы ставите нас в силовую позицию. Мы, не имеем права, хотя мы граждане Республике Молдова, которые уважают закон. И которые хотят, чтобы закон защищал нас. И так как мы первые на очереди, мы должны иметь приоритет,"- настаивал Фролков.

А лидер SALVGARDARE Майя Лагута считает, что манифестанты правых партий пришли на заседание лишь для формы, и соблюдать решение властей не намерены.

"Организаторы политического протеста хотят лишь скандала, независимо от решения мэрии", - заявила Лагута.

Представители мэрии заявили неоднократно, что местная власть не в праве отказать в проведении какого-либо массового мероприятия, если заявление о его организации было подано в соответствии с законом. А если сразу несколько организаций рассчитывают на одно и то же место, власти проводят заседание со всеми участниками вопроса, чтобы попытаться найти обще решение. Несмотря ни на что, мэрия и полиция обязаны охранять общественный порядок во время мирных митингов.