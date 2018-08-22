Фермеры смогут использовать для полива воду из водоемов

Вода из водоемов сможет быть использована для полива сельскохозяйственных земель, а владельцы водоемов, независимо от формы собственности, не смогут больше ограничивать доступ к воде. Решение было принято на вчерашнем заседании кабинета министров.

Генеральный госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Юрий Ушурелу отметил, что проект был разработан в целях урегулирования споров, возникающих в последние годы между пользователями воды и владельцами водоемов, передает Молдпрес.

В настоящее время местные органы власти передают в пользование водоемы, но не указывают условия пользования водой, а арендаторы не соблюдают требования договора. Этот факт стал причиной целого ряда ходатайств и жалоб в адрес Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Граждане жалуются, что арендаторы водоемов занимается рыбоводством, и не позволяют им отдыхать на берегах водоемов или использовать воду для полива.

Согласно Постановлению правительства, владельцы водоемов впредь будут лишены права так поступать.

В документе также говорится, что ограничения или запрещение водопользования объявляется только Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова в случаях чрезвычайных ситуаций, установленных природоохранным разрешением на специальное водопользование.