В период мини-каникул таможенные посты будут работать в усиленном режиме

С 27 по 31 августа все таможенные посты на границах Республики Молдова будут работать в усиленном режиме. Такое решение было принято на заседании глав всех таможенных постов, созванном главой Таможенной службы Виталием Врабие.

По данным ТС, в указанный период администрация таможен будет работать в обычном режиме, передает Молдпрес.

"Важно, чтобы граждане и экономические агенты продолжали получать качественные услуги, и чтобы не допускались сбои в работе. Требую максимальной мобилизации от всего личного состава, чтобы была обеспечена бесперебойная работа в указанный период. Все процедуры должны осуществляться оперативно, чтобы не задерживать людей на таможнях2, - заявил Виталие Врабие.

Начальник ТС потребовал предпринять все меры по оптимизации трансграничного движения в связи с существенным ростом потока людей в контексте мини-каникул. Должна быть пополнена численность персонала и мобилизовано все оборудование для таможенного досмотра. Также должны быть задействованы все полосы таможенного контроля, в том числе и на противоположном направлении. Также к процессу досмотра должен быть привлечен и командный состав.

Также будет активизирована деятельность мобильных групп, которые обеспечивают вторую линию контроля на всей территории страны, чтобы не допускать нарушений, которые могут нанести ущерб государственному бюджету.

Аналогичные меры было предложено предпринять и таможенным службам соседних государств.

Согласно Постановлению правительства, 28, 29 и 30 августа объявлены выходными днями. Отрабатывать эти дни бюджетники будут по субботам: 8 сентября, 29 сентября и 20 октября. Таким образом, у работников госсектора будут 9-дневные мини-каникулы.