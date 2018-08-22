В Греции прогремел взрыв в городе Пирей

В греческом городе Пирей произошел взрыв в офисном здании. Об этом в среду, 22 августа, сообщает со ссылкой на полицию Афинско-Македонское агентство новостей.

Отмечено, что инцидент произошел около 2:00 по местному времени. К зданию подъехал автомобиль, после чего неизвестный вышел из машины и положил взрывное устройство. На место происшествия прибыли саперы, полиция заблокировала район, передает Корреспондент.

В результате взрыва зданию был нанесен сильный материальный ущерб, а также повреждены припаркованные рядом автомобили. При этом, как сообщается, никто из людей не пострадал.

По данным греческих СМИ, в здании находится офис адвоката Григориоса Тимагениса. Он занимается делами, связанными с морским правом, а также является арбитром в Морской торговой палате Греции и в Международной торговой палате.