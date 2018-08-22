Масштабное наводнение в Лаосе: 46 погибших, сотня пропавших без вести

В Лаосе в результате масштабного наводнения, по меньшей мере, 46 человек погибли и еще 97 пропали без вести. Об этом со ссылкой на последние данные национального ведомства по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий страны сообщает в среду, 22 августа, Xinhua.

Отмечено, что более 82 тыс. семей в 14 провинциях страны пострадали от наводнений после тропических штормов Сон-Тинь и Бебинка, которые стали причиной проливных дождей с середины июля до середины августа, пишет Корреспондент.

Как сообщается, в общей сложности 11 тыс. 383 человека сейчас вынуждены жить во временных убежищах.

Кроме того, в результате стихийного бедствия были повреждены около 120 школ, затоплены почти 63 тыс. гектаров рисовых полей и около 42 тыс. гектаров других культур.

Также в стране умерли тысячи голов скота и птицы, было повреждено 138 дорог и 26 мостов. Убытки от этого оцениваются более чем в 1,9 млн долларов.