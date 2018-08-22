Несколько столичный улиц перекроют в связи с ремонтом водопровода и канализации

С сегодняшнего дня и до девятого сентября частично будет перекрыто движение по улице Александра Лэпушняну.

Для транспорта закроют участок между улицей 31 августа и проспектом Штефана чел Маре. Кроме того, с третьего сентября улица 31 августа будет закрыта на отрезке между улицами Александра Лэпушняну и Тома Чорбы.

Связано это с ремонтом водопровода и канализации.

Общественный транспорт направят по другому маршруту. Водителей призывают соблюдать временные знаки.





