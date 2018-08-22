В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами протаранил ратушу

В ратушу голландского города Беммель врезался автомобиль с газовыми канистрами, сообщает издание omroepgelderland.nl.

По словам очевидцев, водитель направил машину в здание намеренно. При столкновении автомобиль взорвался и сгорел. Ратуша получила серьезные повреждения, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в два часа ночи по местному времени. Водитель въехал на газон и, объезжая препятствия, направил автомобиль к зданию.

Приехавшая на место происшествия пожарная бригада оперативно потушила огонь и обнаружила тело мужчины. Личность водителя не установлена, однако в полиции сообщили, что у них уже есть подозреваемые. Здание ратуши будет закрыто весь день.







