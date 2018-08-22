Что такое коррупция и как с ней бороться? В школах появится новый учебный предмет

С этого года в школах появится новый учебный предмет - о том, что такое коррупция и как с ней бороться. Введение в программу доуниверситетского обучения нового модуля предусматривает План по борьбе с коррупцией в сфере образования.

Еще один шаг по борьбе с коррупцией в системе образования - электронная запись в школы, гимназии и лицеи.



"Широкое применение онлайн-платформы позволит сократить контакты между родителями и администрацией школы на этапе записи детей в данную школу", - сказала глава Юридического управления МОКИ Родика Жосану.



Уже год система электронной записи действует в детсадах.



С момента запуска подали девять тысяч онлайн-заявок на запись в детсад.



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