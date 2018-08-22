В Польше потерпел крушение военный вертолет

В центральной части Польши потерпел крушение военный вертолет Ми-2. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По имеющимся данным, крушение произошло во время приземления или взлета. Вертолет разбился на газоне на территории военного аэродрома Иновроцлав-Латково. После столкновения с землей машина загорелась. На месте происшествия работают более 30 пожарных, пишет Корреспондент.

На борту вертолета находились два пилота. Они смогли самостоятельно покинуть машину после крушения и серьезно не пострадали.

Причины инцидента выясняются.