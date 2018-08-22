В Китае число интернет-пользователей превысило 800 миллионов человек

Число пользователей Всемирной сети в Китае достигло 802 миллионов, только за первые шесть месяцев 2018 года оно увеличилось на 3,8%, или 29,68 миллиона человек, говорится в докладе Китайского информационного интернет-центра (CNNIC).

Согласно докладу, доступ к интернету имеют 57,7% населения Китая. Мобильным интернетом пользуются 788 миллиона человек — 98,3% от общего числа интернет-пользователей в стране. В конце 2017 года этот показатель достигал 97,5%, передает РИА Новости.

При этом число пользователей, выходящих в сеть с обычного компьютера или ноутбука сократилось на 4,1% и 1,3% соответственно по сравнению с данными конца 2017 года.

Быстро растет и число людей, использующих мобильные платежи. Если в конце 2017 года такими платежами пользовались 65,5% интернет-пользователей, то на конец июня 2018 года эта цифра достигла 71,9%.

Согласно данным CNNIC, в Китае стремительно растет число пользователей сервисов велошеринга, вызова такси и онлайн-бронирования билетов на поезда, с конца 2017 года их число выросло на 11% (до 245 миллионов человек), 20,8% (до 346 миллионов) и 26,5% соответственно.

Среди развлекательных приложений наибольшей популярностью у китайцев пользуются приложения с короткими видео-оликами, ими пользуются 74,1% интернет-пользователей.

Правительственные услуги через интернет используют в Китае 470 миллионов человек — 58,6% от всех пользователей.