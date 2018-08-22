Граждане Молдовы стали заключать больше страховых контрактов

Наши сограждане стали заключать больше страховых контрактов. Их общая сумма в первой половине этого года превысила 705 миллионов леев. Это на 6% больше, чем в тот же период прошлого года. По данным Национального бюро статистики, больше всего страховок заключили владельцы автотранспортных средств.

Объем страховых выплат в этот период достиг почти 294 миллионов леев. Это на 21% больше, чем годом ранее. Почти 129 миллионов составили выплаты по автогражданской ответственности. По CASCO страхователи получили примерно 103 миллиона. Чуть более 15 с половиной миллионов выплатили по контрактам об имуществе, еще около 13 - по здоровью.

А страхователям жизни выплатили почти семь миллионов леев.



Доходы страховых компаний в первой половине года снизились на два десятых процентных пункта и составили миллиард 900 миллионов леев. А вот расходы - выросли более чем на два процентных пункта и достигли миллиарда 800 миллионов леев.

