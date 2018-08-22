В столичных детсадах увеличат количество мест

В детских садах увеличат количество мест. В ближайшие два года откроют еще свыше тысячи. Сделают это за счет восстановления и расширения дошкольных заведений, которые были сданы в аренду и заброшены.

До сих пор на их ремонт выделили три миллиона леев.

Один из таких детских садов, который располагается на улице Николай Костин, откроют уже в следующем году. До 2006 года здание арендовало частное учебное заведение.

166 детсад отремонтируют в рамках государственно-частного партнерства.

"Сделают капитальный ремонт. И муниципий внесет свой вклад - предоставит мебель", - рассказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

А 112 детский сад на Ботанике расширят. Там восстановят здание, в котором ранее находилась начальная школа. После ремонта откроют семь новых групп. Сейчас в детсаду действуют 16 групп с преподаванием на румынском и русском языках.

Исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну отметил, что в ближайшие два года отремонтируют и откроют также 198, 28 и 48 детсады.

"Я надеюсь, что муниципальный совет поддержит наши предложения по финансированию каждого детского сада. Нужно восстановить дошкольные заведения и вернуть их муниципию", - сообщил и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Всего в столице работают 159 детских садов, которые посещают более 38 тысяч малышей.