Ученые: лень помогала выживать в процессе эволюции

Ученые пришли к выводу, что главными победителями в эволюционной гонке могут быть не самые приспособленные, а самые "ленивые" животные и растения, отличающиеся крайне низкой скоростью метаболизма. К такому выводу пришли эволюционисты, опубликовавшие статью в журнале Proceedings of the Royal Society B.

"Мы сравнили скорость метаболизма современных моллюсков и их родичей, вымерших в последние пять миллионов лет. Оказалось, что вымершие беспозвоночные в среднем имели более быстрый обмен веществ, чем те виды, которые существуют сегодня", − рассказывает Люк Стротц из университета Канзаса в США.

Проводя исследование, Стротц и его коллеги воспользовались тем, что структура раковин многих видов двустворчатых моллюсков и их брюхоногих кузенов напрямую отражает то, как быстро работает их организм, пишет Корреспондент.

Собрав раковины трех сотен видов ныне существующих и ископаемых моллюсков, обитавших на берегах Атлантики в последние пять миллионов лет, ученые вычислили скорость обмена веществ в их теле и сравнили их между собой.

Как оказалось, "активный образ жизни" крайне негативно влиял на то, как долго существовали эти виды беспозвоночных – чем быстрее был метаболизм, тем короче была их эволюционная жизнь. Особенно ярко это проявлялось в закрытых и перенаселенных экосистемах, откуда было достаточно сложно "сбежать" и распространиться по другим ареалам.

В ближайшее время ученые планируют проверить, соблюдается ли подобная закономерность среди других представителей флоры и фауны, в том числе и позвоночных животных, обитающих в морях и на суше.

"Похоже, что эволюция способствует выживанию самых неторопливых и апатичных живых существ – чем медленнее ваш метаболизм, тем больше шансы на то, что ваш вид просуществует долгое время. Мне кажется, нам нужно поменять лозунги – выживают не самые приспособленные, а самые ленивые", – заключает Брюс Либерман из Оксфордского университета в Британии.