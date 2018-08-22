Самолет с 202 пассажирами загорелся на лету. ВИДЕО

Сразу после взлета у самолета Ту-204 загорелся двигатель. На борту находились 202 пассажира. Судно сразу же после возгорания вернули в аэропорт Уфы, где он благополучно сел и его встретили пожарные.

Инцидент был снят на видео пассажирами и очевидцами. Заход пылающего самолета в ночном небе также попал на видео, пишет Корреспондент.

Сразу после приземления пассажиров эвакуировали. По предварительным данным никто не пострадал.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что после инцидента около четверти пассажиров отказались пониматься в небо, чтобы продолжить движение по маршруту.