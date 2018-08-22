Космическая станция NASA приблизилась к астероиду Бенну

Межпланетная станция OSIRIS-REx, запущенная в 2016 году, приблизилась к околоземному астероиду Бенну. По расчетам специалистов он может столкнуться с Землей во второй половине XXII века.

Задача станции изучить космическое тело, собрать образцы грунта с его поверхности и доставить на Землю, пишет Корреспондент.

Чтобы начать выполнение миссии OSIRIS-REx требуется еще несколько месяцев для подхода на нужное расстояние. Станция должна провести возле астероида два года и вернуться весной 2021 года.

Ученые надеются, то за это время OSIRIS-REx соберет достаточно информации об Бенну не только из-за угрозы столкновения. Космическое тело очень старо и специалисты считают, что он способен рассказать об эволюции Солнечной системы.

Если Бенну упадет на Землю, то сила удара будет сравнима с взрывом 3 млрд тонн взрывчатки.