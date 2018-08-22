12‐летняя американка чуть не сгорела заживо из-за огненного челленджа

12-летняя американка Тимайя Лэндерс была доставлена в больницу с ужасающими ожогами после того, как "поучаствовала" в так называемом огненном челлендже. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Находясь в своем доме в Детройте (штат Мичиган) вместе с друзьями, Тимайя решила попробовать выполнить смертельно-опасный трюк. Когда ее мама Брэнди отвлеклась, девочка облилась легковоспламеняющейся жидкостью, а потом подожгла себя, передает 360tv.

Брэнди услышала «громкий хлопок» и через несколько минут увидела горящую дочь. Школьница выбежала в холл и начала кричать.

Отчим довел ее до ванной и облил водой, в этом время мама снимала с ребенка одежду.

Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ожог 49% тела. Семья Лэндерс в настоящее время собирает деньги на ее лечение.