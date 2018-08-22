Канадские полицейские остановили на дороге Бэтмена. ВИДЕО

В Канаде сотрудники дорожной полиции остановили необычного водителя. Мужчина был одет в костюм Бэтмена и передвигался на самом настоящем бэтмобиле. Об этом рассказало издание The Sun.

Машина сотрудников правоохранительных органов с включенными проблесковыми маячками догнала "подозрительное" авто. Из него навстречу полицейским выпрыгнул человек — летучая мышь, передает 360tv.

Судя по видео, снятому одним из очевидцев, Бэтмен уверенно держался с полицейскими. Был ли он задержан или спокойно поехал дальше, не уточняется.

Пользователи в своих комментариях к ролику признались, что никогда не видели ничего более удивительного. Один из них добавил, что на месте супергероя просто уехал бы от полиции.