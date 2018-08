Машина сотрудников правоохранительных органов с включенными проблесковыми маячками догнала "подозрительное" авто. Из него навстречу полицейским выпрыгнул человек — летучая мышь, передает 360tv.

Судя по видео, снятому одним из очевидцев, Бэтмен уверенно держался с полицейскими. Был ли он задержан или спокойно поехал дальше, не уточняется.

Пользователи в своих комментариях к ролику признались, что никогда не видели ничего более удивительного. Один из них добавил, что на месте супергероя просто уехал бы от полиции.

imagine driving down the road and you see this pic.twitter.com/4Z5uK9MwTQ