Известно, что молодой китаец, был так одержим играми на смартфоне, что практически никогда не выпускал из рук свой телефон. Увлечение сыграло с ним злую шутку: засмотревшись на экран он не заметил, что крышка канализационного люка на дороге открыта, а четырехметровая яма под ней зияет и так и "манит" игроманов, передает 360tv.

Свидетели инцидента сразу вызвали на место спасателей и медиков. Каково же было их удивление, когда они увидели, что провалившийся под землю парень рыдает от боли так, что слезы застят ему глаза, но при этом энергично «тыкает» пальцами в экран смартфона, продолжая набирать заветные очки для прохождения следующего уровня.

Достать его удалось с помощью специальных ремней. Медики диагностировали у пациента перелом коленной чашечки. Даже лежа на каталке он продолжал играть, уточнили в СМИ. Сообщается, что в настоящее время состояние китайца стабильное, он идет на поправку.

Pedestrian glued to his phone falls into an open manhole... but CONTINUES to play games https://t.co/CGS8eIXlWW