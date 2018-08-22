"Приклеенный" к смартфону китаец провалился в люк, но игру закончил

Одновременно забавный и трагичный случай произошел в провинции Синьцзян Западного Китая. Молодой человек, увлеченный игрой на своем смартфоне, провалился в открытый канализационный люк и сломал ногу. Прибывшие на место спасатели застыли в недоумении: парень рыдал от боли, но начатую еще на поверхности земли игру так и не прервал. Об этом сообщил The Daily Mail.

Известно, что молодой китаец, был так одержим играми на смартфоне, что практически никогда не выпускал из рук свой телефон. Увлечение сыграло с ним злую шутку: засмотревшись на экран он не заметил, что крышка канализационного люка на дороге открыта, а четырехметровая яма под ней зияет и так и "манит" игроманов, передает 360tv.

Свидетели инцидента сразу вызвали на место спасателей и медиков. Каково же было их удивление, когда они увидели, что провалившийся под землю парень рыдает от боли так, что слезы застят ему глаза, но при этом энергично «тыкает» пальцами в экран смартфона, продолжая набирать заветные очки для прохождения следующего уровня.

Достать его удалось с помощью специальных ремней. Медики диагностировали у пациента перелом коленной чашечки. Даже лежа на каталке он продолжал играть, уточнили в СМИ. Сообщается, что в настоящее время состояние китайца стабильное, он идет на поправку.