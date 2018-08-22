Помощник шерифа обнаружил в спальне 15‐летней школьницы точку по продаже марихуаны

Офис шерифа округа Мерсед в Калифорнии в ходе очередного рейда выявил точку торговли каннабисом в спальне 15-летней девочки. Мать снабжала ее наркотиком и поощряла продажи. Родителей подростка арестовали, девочку отправили под опеку соцслужб. Об этом сообщили в Facebook офиса шерифа.

Мать 15-летней девочки поощряла употребление и продажу марихуаны в калифорнийском округе Мерсед, в котором помощник шерифа выявил настоящий наркопритон в одном из домов, передает 360tv.

В ходе обыска стражи порядка обнаружили автомат АК-47 с боеприпасами, 80 фунтов упакованной для продажи марихуаны в шкафу спальни, а на заднем дворе — 12 кустов галлюциногенной травы, которую и уничтожили.

Хосе Рейес Мартинес и Норма Анжелика Альварес были арестованы, а девочка-подросток отправлена под опеку. В ее спальне были обнаружены еще несколько наркотических товаров для продажи. Кроме того, в доме находился еще один несовершеннолетний, его также передали службе опеки.