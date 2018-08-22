Гостиницы на румынском побережье снизили цены: во сколько обойдется одных на курорте в конце лета?

Гостиницы на румынском побережье снизили цены на 30%. Если еще неделю назад ночь в четырехзвездочном отеле в Мамае стоила примерно 125 евро, теперь - чуть более ста.

Представители гостиниц говорят, что большее снижение цен ожидается в сентябре. Тогда они сократятся почти вполовину по сравнению с пиком сезона.

"С 1 сентября цены снизятся еще на сто румынских леев, то есть ночь будет стоить примерно 380 леев", - рассказала представитель гостиницы Елена Опря.