На ремонт рухнувшего моста в Генуе выделили полмиллиарда евро

Полмиллиарда евро выделили на ремонт моста, рухнувшего в итальянской Генуе. Деньги предоставила компания, которая его администрировала.

По словам исполнительного директора компании Джованни Кастеллуччи, на восстановление моста уйдет восемь месяцев, но сначала фирма должна получить разрешение на работу от властей.

Пролет моста Моранди рухнул на прошлой неделе. Погибли 43 человека, в том числе наш соотечественник из Каушанского района. Еще один молдаванин пострадал.