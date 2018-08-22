Рекламу несуществующей пиццы посмотрели миллионы раз

Unskippable Labs (подразделение Google) создало поддельный бренд пиццы Doctor Fork, чтобы проверить креативные стратегии рекламы на YouTube. Об этом сообщает TechCrunch.

Креативный директор компании Бен Джонс пояснил, что у рекламодателей есть определенные аксиомы, которые ранее никто не пытался опровергнуть. К таким постулатам относится утверждение, что в рекламе нельзя использовать кадры, как кто-то жует пищу и при этом смотрит прямо в камеру. Однако поддельная марка пиццы позволила Джонсу и его команде проверить потенциал запрещенных приемов, пишет lenta.ru.

"Возможно, я не могу смотреть прямо в камеру. Но Doctor Fork может делать все, что захочет", — заявил креативный директор. Он добавил, что у его компании появился "совершенно другой уровень свободы, чтобы быть неправильной".

Ради исследования креативщики создали 33 рекламных ролика. Представители YouTube помогли Джонсу и его команде привлечь реальных зрителей с видеохостинга, а не ограничиваться стандартной фокус-группой. В итоге рекламу фейковой пиццы посмотрели более 20 миллионов человек.

В результате эксперимента сотрудники Unskippable Labs выяснили, что в рекламе еды следует стимулировать полный спектр чувств и использовать полный потенциал аудио, визуальных и текстовых воздействий на зрителя. При этом для лучшего эффекта необходимо разделять визуальную часть от текста: благодаря этому отзывчивость и благоприятность пользователей возрастет.

По словам исследователей, пищу следует фотографировать и снимать суперблизко, а также показывать удовольствие от употребления еды целым спектром эмоций, а не только укусами и улыбками.