Агентство госуслуг будет работать 28, 29 и 30 августа

Агентство государственных услуг будет работать 28, 29 и 30 августа. Решение было принято руководством учреждения в результате огромного числа запросов на услуги, оказываемые агентством, информирует Молдпрес.

Граждане, нуждающиеся в услугах АГУ, смогут обращаться во все подразделения агентства. До 30 августа будут предоставляться все услуги, за исключением срочных (24 часа), пишет kp.md.

Вместе с тем, усиленный график работы, по которому работают в летнее время 13 подразделений АГУ, действителен до 15 сентября 2018 года.

Для Служб выдачи удостоверяющих личность документов и Отделов ЗАГС Многофункциональных центров Яловень, Комрат, Сынджерей, Кэушень, Резина, Кахул, Анений Ной, а также для Многофункционального центра мун. Бэлць, который в настоящее время работает в режиме тестирования, была установлена шестидневная рабочая неделя с понедельника по субботу, с 8.00 до 17.00. Кроме того, рабочий график сотрудников офисов Резина и Анений Ной - с 7.30 до 17.00.

В КишиневеСлужба выдачи удостоверяющих личность документов «Чентру» работает с 7:00, а в выходные дни - с 9:00 до 13:00, без обеденного перерыва. Одновременно, СВУЛД Ботаника и Рышкань предоставляют услуги населению шесть дней, вместо семи, также как и многофункциональные центры Кишинэу№ 1 на ул. Михай Витязул и Кишинэу № 3 на ул. Михаил Садовяну, которые в настоящее время работают в режиме тестирования.

28, 29 и 30 августа объявлены правительством выходными днями. Работники госсектора получат 9-дневные каникулы с 25 августа по 2 сентября.